В Госдуме предложили упростить участникам СВО процедуру выдвижения на выборы

Депутаты Госдумы Михаил Делягин и Федот Тумусов внесли законопроект, позволяющий участникам боевых действий подавать документы для участия в выборах через официальных представителей. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По данным пояснительной записки, военнослужащие СВО не могут лично подать документы на регистрацию в качестве кандидатов из-за службы. Депутаты ссылаются на призыв президента активно выдвигать ветеранов на выборах всех уровней.

В соответствии с действующим законодательством, лица, проходящие стационарное лечение или содержащиеся в следственном изоляторе, освобождаются от необходимости лично подавать документы.