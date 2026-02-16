Умер глава организации ветеранов пожарной охраны Рязанской области Сергей Ионов

Сергей Васильевич родился 6 февраля 1954 года в Приморском крае, посвятил более 30 лет своей жизни службе в пожарной охране. После окончания пожарно-технического училища он начал свою карьеру в Рязанской области, где занимал различные должности, включая старшего инженера и первого заместителя начальника ГУ по делам ГО и ЧС. Ионов активно участвовал в тушении сложных пожаров и ликвидации аварий, был награжден множеством наград. В 2004 году он вышел на пенсию, но продолжил работать в Правительстве Рязанской области. С 2018 по 2023 год Ионов возглавлял организацию ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области, активно помогая молодым сотрудникам в их профессиональном развитии и патриотическом воспитании.

Скончался ветеран пожарной охраны Сергей Васильевич Ионов. Об этом сообщили на сайте МЧС по Рязанской области.

Сергей Васильевич родился 6 февраля 1954 года в Приморском крае, посвятил более 30 лет своей жизни службе в пожарной охране. После окончания пожарно-технического училища в 1974 году он начал свою карьеру в Рязанской области, где занимал различные должности, включая старшего инженера и первого заместителя начальника ГУ по делам ГО и ЧС.

Ионов активно участвовал в тушении сложных пожаров и ликвидации аварий, за что был награжден множеством наград. В 2004 году он вышел на пенсию, но продолжил работать в Правительстве Рязанской области и позже стал помощником председателя совета по безопасности Всероссийского добровольного пожарного общества.

С 2018 по 2023 год Ионов возглавлял организацию ветеранов пожарной охраны и спасателей Рязанской области, активно помогая молодым сотрудникам в их профессиональном развитии и патриотическом воспитании.