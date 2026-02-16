Умер актер из «Крестного отца» Роберт Дюваль

Роберт Дюваль скончался 15 февраля на 96-м году жизни. «Роберт ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы», — сообщила его супруга Лусиана в соцсетях. Актер известен по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Судья». Кроме того, он снимался в картинах «Убить пересмешника» и «Нежное милосердие». За последнюю в 1984 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Умер американский актер Роберт Дюваль. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его супругу Лусиану.

Роберт Дюваль скончался 15 февраля на 96-м году жизни. Причина смерти не указана.

«Ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы», — приводятся слова его жены.

Актер известен по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Судья».

Кроме того, он снимался в картинах «Убить пересмешника» и «Нежное милосердие». За последнюю в 1984 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.