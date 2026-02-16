Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 406
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Умер актер из «Крестного отца» Роберт Дюваль
Роберт Дюваль скончался 15 февраля на 96-м году жизни. «Роберт ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы», — сообщила его супруга Лусиана в соцсетях. Актер известен по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Судья». Кроме того, он снимался в картинах «Убить пересмешника» и «Нежное милосердие». За последнюю в 1984 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Умер американский актер Роберт Дюваль. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его супругу Лусиану.

Роберт Дюваль скончался 15 февраля на 96-м году жизни. Причина смерти не указана.

«Ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы», — приводятся слова его жены.

Актер известен по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Судья».

Кроме того, он снимался в картинах «Убить пересмешника» и «Нежное милосердие». За последнюю в 1984 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.