Рязанский суд назначил иностранцу полгода колонии за попытку дачи взятки

Шацкий районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в попытке дачи взятки должностному лицу (ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда. Суд установил, что 31 октября 2025 года сотрудник полиции остановил автомобиль с гражданами Узбекистана. В ходе проверки документов оказалось, что несколько пассажиров нарушают правила пребывания на территории России. Водитель попытался передать полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности для своих спутников. Полицейский отказался от взятки и сообщил о происшествии в дежурную часть. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.