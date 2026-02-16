Рязанцы назвали любимые начинки для блинов

Согласно данным опроса SuperJob, в топ-3 любимых начинок у рязанцев входят мясо (30% голосов опрошенных), сгущенка (25%) и творог (23%). 15% горожан любят блины с вареньем, по 13% — со сметаной или икрой. Отмечается, что у мужчин любимая начинка — мясо, у женщин — творог. Традицию печь блины на Масленицу хранит большинство семей: 78% рязанцев сообщили, что в их домах есть такой обычай.

Рязанцы назвали любимые начинки для блинов. Соответствующую информацию предоставил 16 февраля SuperJob.

Согласно данным опроса, в топ-3 любимых начинок у рязанцев входят мясо (30% голосов опрошенных), сгущенка (25%) и творог (23%). 15% горожан любят блины с вареньем, по 13% — со сметаной или икрой.

Отмечается, что у мужчин любимая начинка — мясо, у женщин — творог.

Традицию печь блины на Масленицу хранит большинство семей: 78% рязанцев сообщили, что в их домах есть такой обычай.