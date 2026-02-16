На трассе М-5 в Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 16 февраля, примерно в 11:40, на 405-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля ГАЗон «Некст» столкнулся с грузовиком «Даф». Водитель первой машины скончался от полученных травм на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

На трассе М-5 в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 16 февраля, примерно в 11:40, на 405-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля ГАЗон «Некст» столкнулся с грузовиком «Даф».

Водитель первой машины скончался от полученных травм на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.