Мошенник убедил 12-летнюю рязанку перевести ему деньги с карты матери

Мошенник убедил 12-летнюю жительницу Сараевского района перевести ему 12 тысяч рублей с карты матери. Об этом сообщил ИД «Пресса». Девочке позвонил незнакомец и заявил, что если она не переведет деньги, то у родителей будут проблемы с сотрудниками ФСБ. Потерпевшая выполнила указания злоумышленника и отправила 12 тысяч по номеру телефона. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ (мошенничество).