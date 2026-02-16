Госдума рассмотрит законопроект о приостановке связи по запросу ФСБ

Госдума готовится обсудить законопроект, который обяжет сотовых операторов прекращать услуги связи по запросу ФСБ. Это обсуждение пройдет на пленарном заседании 17 февраля, передает РИА Новости. Отмечается, что если закон примут, операторы будут обязаны сразу отключать абонентов при получении соответствующего запроса от ФСБ. Также в документе указано, что операторы не будут нести ответственность перед абонентами за отключение связи, если это связано с требованиями ФСБ.