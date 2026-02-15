За два часа над Россией перехватили 88 украинских БПЛА

Беспилотники самолетного типа средства ПВО уничтожили в период с 7.00 до 9.00 15 февраля. Дроны сбили над Астраханской, Брянской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Ставропольским краем, а также над Черным и Азовским морями.

