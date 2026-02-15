Водители заявили, что массово пробивают колеса в глубокой яме в Рязани

Отмечается, что яма, «замаскированная под лужу», находится на улице Радиозаводской, около дома № 30. По словам очевидцев, колеса пробили минимум пять машин. На место вызывали полицейских. «Инспекторы ДПС, которых мы вызвали, составили схему места только тому, у кого оформлена КАСКО, а остальных отпустили… Как оказалось, страховая по полису КАСКО не собирается возмещать ущерб за пробитые колеса и поцарапанные диски. Так что крайними остаются автовладельцы», — написала местная жительница.

Водители заявили, что массово пробивают колеса в глубокой яме в Рязани. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Видео 1 — Мария Уханова, видео 2 — соцсети.