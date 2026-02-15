В Рязани засняли застрявшую скорую
По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 9.00 15 февраля на улице Советской в поселке Семчино. На опубликованных кадрах видно, что местные жители выталкивали машину. Официально информацию не комментировали.
Официально информацию не комментировали.