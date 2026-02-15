В Рязани врачи спасли новорожденную весом 990 граммов

Отмечается, что беременность у девушки была с осложнениями. До госпитализации в рязанский перинатальный центр женщина уже проходила лечение в нескольких медучреждениях Подмосковья, где она живет и работает. Родить девушка хотела в Рязани, где когда-то пациенткой была ее мать и появился на свет младший брат. В областной перинатальный центр она поступила на 25 неделе беременности. При осмотре диагностировали, что женщина может родить на маленьком сроке. Из-за назначенного лечения беременность «продлили» на три недели. В итоге девочка появилась на свет на 28 неделе. Сейчас новорожденная сама дышит, кушает частично через зонд. Вес увеличился до 1800 граммов.

Из-за назначенного лечения беременность «продлили» на три недели. В итоге девочка появилась на свет на 28 неделе.

«Пока ей, как недоношенной малышке, еще требуется помощь в поддержке температуры тела, поэтому она находится в кювезе», — говорится в сообщении.