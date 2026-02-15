В Рязани пациента реабилитационного центра поймали с «синтетикой»

В Рязани полицейские задержали москвича, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, наркозависимый москвич прошел лечение и приехал в один из реабилитационных центров Рязани для восстановления. Отмечается, что курс мужчина проходил успешно. Ему разрешили свободно посещать центр.

Злоумышленник арендовал в Рязани квартиру и снова стал употреблять наркотики. Чтобы заработать, он устроился закладчиком в подпольный наркомагазин.

Оперативники выяснили, что 30-летний мужчина планировал в Рыбном забрать из тайника оптовую партию «синтетики». На участке обнаружили два свертка с наркотиками общей массой 45 граммов. Кроме того, на улице Пушкина в Рязани нашли закладку с 4 граммами гашиша, которую сделал задержанный.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Фигуранта заключили под стражу.