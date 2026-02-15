В Подмосковье здание «Пятёрочки» рухнуло под тяжестью снега

В Подмосковье здание «Пятёрочки» рухнуло под тяжестью снега. Об этом 15 февраля сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой пресс-службу X5.

Инцидент произошёл в подмосковной деревне Бабаиха. Отмечается, что опасность заметили заранее и отпустили сотрудников домой. Очистить крышу хотели на следующий день, но ночью она обрушилась.

По данным «Москвы 24», пострадавших нет, магазин восстановят в ближайшее время.

Фото и видео: Telegram-канал «Москва 24».