Собственнику дома купца Масленникова в Рязани выдали предостережение

Объект культурного наследия находится по адресу: Первомайский проспект, дом № 28. Специалисты проводили регулярный мониторинг. «По результатам… установлено неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия регионального значения „Дом жилой“, конец XIX — начало XX вв», — говорится в сообщении. Собственнику здания выдали предостережение о необходимости соблюдения сроков реставрации, предусмотренных охранным обязательством.

Собственнику дома купца Феодота Масленникова в Рязани выдали предостережение. Об этом сообщили в соцсетях региональной инспекции по охране ОКН.

Объект культурного наследия находится по адресу: Первомайский проспект, дом № 28. Специалисты проводили регулярный мониторинг.

«По результатам… установлено неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия регионального значения „Дом жилой“, конец XIX — начало XX вв», — говорится в сообщении.

Собственнику здания выдали предостережение о необходимости соблюдения сроков реставрации, предусмотренных охранным обязательством.

Двухэтажный дом расположен на углу Первомайского проспекта и улицы Павлова. Его построили в 1867 году.

Фото: группа инспекции по охране ОКН Рязанской области в «ВК».