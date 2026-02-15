Патриарх Кирилл призвал не молиться о повышении зарплаты и покупке машины

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не отвечает», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместо этого он призвал просить Бога о жизни, вере и отношениях с родными, а также никогда не сомневаться в силе молитвы.

