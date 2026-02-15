На Приокском путепроводе заметили неработающие светофоры

Как отметили очевидцы, светофоры не работают с пятницы, 13 февраля. «[15 февраля] примерно в 20:20 произошло ДТП. Проехать невозможно, огромное количество машин проезжает постоянно… На данном перекрестке за все это время не было даже регулировщика», — написали рязанцы.