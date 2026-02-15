15 февраля отмечается 37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние подразделения 40-й армии и части пограничных войск, завершив организованный выход по мосту через реку Амударья. Так завершилась Афганская война 1979-1989 годов, в которой погибло более 15 тысяч наших соотечественников и пропало без вести еще более 400. Многие рязанцы, в том числе выпускники воздушно-десантного училища, в ходе сражений совершили подвиги и получили государственные награды. Подробнее об этом можно прочитать в спецпроекте РЗН. инфо.

