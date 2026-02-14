Жители Рязанской области потеряли свыше 16 млн рублей из-за интернет-мошенников

С начала 2026 года зарегистрировано 63 случая мошенничества с использованием интернета и телефонной связи в Рязанской области. За последнюю неделю еще одна рязанская пенсионерка потеряла потеряла практически 2,5 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Общая сумма ущерба от действий мошенников превысила 16 миллионов рублей. Вернуть удалось немногим более трех миллионов.

Особенно уязвимыми оказались пенсионеры — 17 пострадавших. Также среди жертв в 2026 году двое несовершеннолетних и один человек с инвалидностью.

Чаще всего мошенники действовали через телефонные звонки (29 случаев) или методы социальной инженерии (29 случаев). Распространенная схема — звонок якобы из налоговой или почты с просьбой «подтвердить получение письма» или «записаться на прием».

В одном из случаев мошенники убедили пожилую рязанку «задекларировать» деньги, после чего курьер забрал у нее два миллиона 470 тысяч рублей и перевел их на счет злоумышленников. В ходе расследования был задержан 18-летний рязанец, выполнявший роль курьера. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.