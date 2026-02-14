Водителей предупредили о ночном ремонте дорог после оттепели в Рязани

Дорожные службы начали аварийные работы в местах, где повреждения наиболее заметны: 14 февраля пройдет ремонт на Северной окружной дороге возле Борковского карьера; в ночь с 14 на 15 февраля — на мосту через Оку в районе Солотчинского шоссе. Водителям рекомендовали снизить скорость, держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта и заранее прокладывать альтернативный маршрут. На участках ремонта будут установлены временные знаки и ограждения — их необходимо соблюдать.

Напомним, рязанцы сообщали, что с Солотчинского моста асфальт сходит вместе со снегом. На Северной окружной дороге в Рязани десятки машин повредили колеса.

Фото — министерство транспорта Рязанской области.