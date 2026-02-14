В Скопинском районе коммунальщики обезопасили дом от нависшего снега

В селе Вослебово Скопинского района коммунальные службы экстренно отреагировали на ситуацию на улице Школьной. Ночью с крыши дома № 69 сошел снег и повредил снегозадержатель, который навис над окнами. Бригада с вышкой оперативно выехала на место и устранила угрозу, сняв остатки конструкции.

В селе Вослебово Скопинского района коммунальные службы экстренно отреагировали на ситуацию на улице Школьной.

Ночью с крыши дома № 69 сошел снег и повредил снегозадержатель, который навис над окнами. Об этом написали местные жители в паблике «Скопингаген».

Бригада с вышкой оперативно выехала на место и устранила угрозу, сняв остатки конструкции.

Фото: «Скопингаген».