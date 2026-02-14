В Рязанском округе произошла авария на ЛЭП

В Рязанском округе специалисты филиала «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение после технологического нарушения на линии электропередачи от подстанции 35 кВ «Коловрат-Родионовка». Об этом сообщили в «ЖКХИНФО 62».

Инцидент произошел во время плановых работ. В результате без электричества частично остались жители населенных пунктов Деулино, Борисково, Поповка и Картаносово.

К устранению последствий аварии привлекли три бригады: 15 энергетиков и четыре единицы спецтехники. Для временной подачи электричества задействовали два резервных источника общей мощностью 0,6 МВт.

В компании уточнили, что сроки полного восстановления зависят от сложности повреждения и труднодоступности участка.

По предварительной версии, причиной аварии стало падение деревьев за пределами расчищенных охранных зон ЛЭП. Под тяжестью мокрого снега стволы оборвали провода сразу в нескольких пролетах линии.