В Рязанской области состоялась массовая гонка «Лыжня России»

В Рязанской области 14 февраля прошла 44-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования прошли во всех муниципалитетах региона. Главный старт организовали на трассе биатлонного комплекса «Алмаз». В этом году зарегистрировались 4 тысячи человек, из них около 1,5 тысячи вышли на главный старт.

В гонке участвовали профессиональные спортсмены и любители разных возрастов. Участники соревновались на дистанциях 10 км для мужчин и женщин старше 18 лет и 5 км для юношей и девушек 2008 года рождения и моложе.

На дистанции 10 км победили Илья Шманов и Анастасия Зяблицева. На дистанции 5 км первыми стали Евгений Храмов и Полина Манжола. Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными призами.