Итоги года
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
841
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 306
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 916
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 683

В «Госуслуги» на iPhone теперь нельзя войти без приложения Max
Некоторые пользователи iPhone в России не могут войти в аккаунт на портале «Госуслуги» без получения кода подтверждения через приложение национальной платформы Max. Об этом пишет РИА Новости.

При попытке авторизации система запрашивает код подтверждения через Max. После этого пользователя перенаправляют на страницу скачивания приложения, и только после установки приходит push-уведомление с кодом.

На странице входа указано, что для подтверждения нужно установить национальный мессенджер, зарегистрироваться по номеру телефона и получать коды в чате сервиса.

При этом пользователи Android, по данным агентства, могут входить в «Госуслуги» без обязательной установки Max.