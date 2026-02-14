В «Госуслуги» на iPhone теперь нельзя войти без приложения Max

Некоторые пользователи iPhone в России не могут войти в аккаунт на портале «Госуслуги» без получения кода подтверждения через приложение национальной платформы Max. Об этом пишет РИА Новости.

При попытке авторизации система запрашивает код подтверждения через Max. После этого пользователя перенаправляют на страницу скачивания приложения, и только после установки приходит push-уведомление с кодом.

На странице входа указано, что для подтверждения нужно установить национальный мессенджер, зарегистрироваться по номеру телефона и получать коды в чате сервиса.

При этом пользователи Android, по данным агентства, могут входить в «Госуслуги» без обязательной установки Max.