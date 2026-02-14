В Госдуме предложили родителям школьников работать удаленно во время каникул

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минтруд предложение закрепить за родителями право работать удалённо на время школьных каникул. По его словам, родители младших школьников часто сталкиваются с необходимостью одновременно обеспечить безопасность и досуг ребёнка и выполнять свои трудовые обязанности, пишет «Газета.RU».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минтруд предложение закрепить за родителями право работать удалённо на время школьных каникул. По его словам, родители младших школьников часто сталкиваются с необходимостью одновременно обеспечить безопасность и досуг ребёнка и выполнять свои трудовые обязанности, пишет «Газета.RU».

Чернышов отметил, что нынешняя ситуация заставляет родителей дробить отпуск, брать дни за свой счёт или оформлять отгулы, что ограничивает возможность полноценного летнего отдыха и приводит к потере дохода и повышению стресса. Особенно сложно приходится одиноким родителям и семьям без поддержки родственников.

Парламентарий предлагает закрепить право одного из родителей детей 1-4 классов на дистанционный формат работы в официальные каникулы при условии, что трудовые функции позволяют выполнять обязанности удалённо.

Реализация права должна происходить через простое уведомление работодателя, при этом бизнес-процессы не пострадают.