В центре Рязани на людей чуть не обрушилась глыба снега

В центре Рязани с крыши одной из остановок сорвалась крупная снежная глыба. Инцидент произошёл через пару минут после того, как один из прохожих сделал фото, заметив опасный снеговой выступ. Пост появился в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».