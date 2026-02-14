С 1 марта в России сервисы не смогут списать деньги за подписку с отвязанных карт

Новая норма защитит людей от случайных или незамеченных списаний. Часто бывает человек отвязывает карту, думая, что подписка отменена, но деньги за следующий период все равно уходят. Особенно это касается хостингов, облачных сервисов и других платных услуг, где легко забыть про дату продления. «Закон поможет избежать ненужных трат. Речь идет о миллионах рублей по стране — ведь каждый четвертый россиянин пользуется подобными сервисами», — отметил Антропенко. Теперь продавцы цифровых подписок обязаны принимать отказ пользователя от сохраненных платежных данных, в том числе в электронной форме. Факт отвязки карты будет считаться отказом от автоматического продления.

С 1 марта онлайн-сервисы и приложения потеряют возможность автоматически снимать деньги за подписку с банковских карт россиян. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, новая норма защитит людей от случайных или незамеченных списаний. Часто бывает человек отвязывает карту, думая, что подписка отменена, но деньги за следующий период все равно уходят. Особенно это касается хостингов, облачных сервисов и других платных услуг, где легко забыть про дату продления.

«Закон поможет избежать ненужных трат. Речь идет о миллионах рублей по стране — ведь каждый четвертый россиянин пользуется подобными сервисами», — отметил Антропенко.

Теперь продавцы цифровых подписок обязаны принимать отказ пользователя от сохраненных платежных данных, в том числе в электронной форме. Факт отвязки карты будет считаться отказом от автоматического продления.

Изменения коснутся стриминговых платформ, облачных хранилищ, онлайн-кинотеатров и других сервисов с ежемесячной оплатой.