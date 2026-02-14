Рязанский тхэквондист завоевал бронзу Первенства России

Рязанский спортсмен Павел Клинов завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по тхэквондо. Соревнования проходят в Академии единоборств, сообщило региональное министерство физической культуры и спорта.

Воспитанник СШОР «Академия единоборств» занял третье место в весовой категории до 68 кг. Тренирует спортсмена Шахобуддин Саидов.

Ранее на Первенстве России по тхэквондо среди юниоров жительница Рязани Милана Абдулгалимова завоевала золото в весовой категории 68 кг, а Егор Сагитов — бронзу в категории до 55 кг.

Всего в турнире участвуют более 800 спортсменов из 59 регионов страны.

Фото: министерство физической культуры и спорта Рязанской области.