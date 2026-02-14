Рязанская прокуратура составила портрет типичного неплательщика алиментов

Рязанская прокуратура составила портрет типичного неплательщика алиментов. Им является чаще всего мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, со средним профессиональным образованием и без постоянного источника дохода.

В прошлом такой человек уже привлекался к уголовной ответственности.