Рязанцев предупредили о сильном мокром снеге

Вечером 14 февраля, а также ночью и утром 15 февраля в Рязанской области ожидаются сильные осадки — преимущественно мокрый снег. По данным синоптиков, местами возможны налипание снега на провода и деревья, а также резкое ухудшение видимости до 200-800 метров, написали в МЧС. Рязанцев призвали по возможности сократить время пребывания на улице, особенно в темное время суток, избегать нахождения под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и карнизами домов — из-за налипания мокрого снега возрастает риск обрушения.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.