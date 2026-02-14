Рязань
Итоги года
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
841
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 306
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 916
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 683
Рязанцев предупредили о сильном мокром снеге
Вечером 14 февраля, а также ночью и утром 15 февраля в Рязанской области ожидаются сильные осадки — преимущественно мокрый снег. По данным синоптиков, местами возможны налипание снега на провода и деревья, а также резкое ухудшение видимости до 200-800 метров, написали в МЧС.

Рязанцев призвали по возможности сократить время пребывания на улице, особенно в темное время суток, избегать нахождения под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и карнизами домов — из-за налипания мокрого снега возрастает риск обрушения.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.