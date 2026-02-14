Рязанцам рассказали, какие дороги отремонтируют в 2026 году

В Рязанской области опубликован предварительный перечень дорог и мостов, которые отремонтируют в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в группе «Дороги Рязанской области» во «ВКонтакте».

Ремонт запланирован в 15 муниципальных округах. В Рыбновском округе завершат капремонт дороги протяженностью более 28 км. В Ряжском и Ухоловском округах обновят автодорогу Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.

Кроме того, по нацпроекту приведут в порядок шесть мостов.

В сообществе нацпроекта уточнили, что перечень предварительный. О дополнительных объектах жители смогут узнать в официальных сообществах региона.