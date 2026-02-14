На трассе под Рязанью произошло массовое ДТП

На трассе под Рязанью произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».

По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. На месте происшествия образовалась пробка.

Официальной информации от Госавтоинспекции на данный момент не поступало.