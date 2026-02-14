На Северной окружной дороге в Рязани десятки машин повредили колеса

На видео видны несколько автомобилей, остановившихся на обочине, а также патрульный автомобиль ДПС с включенным проблесковым маячком. Инцидент произошел на путепроводе в районе бывшего гипермаркета «Лента» на Северной окружной дороге.

На Северной окружной дороге в Рязани десятки машин повредили колеса. Пост опубликовали в группе ВКонтакте «ПУВР».

"Асфальт сошел вместе с снегом", — написал комментатор под постом.

Другие рязанцы сообщили о том, что на участке дороги вечером 13 февраля также произошло несколько ДТП.

Официальной информации не поступало.

Напомним, рязанцы заявили, что с моста через Оку асфальт сходит вместе со снегом.

Видео — «ПУВР».