Минпросвещения России планирует обновить стандарты работы детских садов
Министерство просвещения России планирует усилить воспитательную работу в детских садах и улучшить их инфраструктуру. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируем внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — отметил министр.

В 2026 году министерство объявило Годом дошкольного образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития детей, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.