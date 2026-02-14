Рязань
Бывший возлюбленный отомстил рязанке поджогом дачи
Сообщается, что в полицию обратилась 44-летняя жительница Рязани. Она рассказала, что на окраине города сгорел ее дачный дом. Женщина сама приехала на место и сразу заподозрила поджог — дом с осени стоял пустой, проводка была в порядке, а зимой случайно что-то загореться практически не могло. Эксперты пожарной лаборатории подтвердили подозрения женщины, обнаружив признаки поджога.

На следующий день у городского дома женщины нашли автомобиль Ford с порезанными колесами.

Полицейские выяснили, что около месяца назад женщина рассталась с 40-летним мужчиной из Московской области. Их роман длился больше полугода, но она решила прекратить отношения. Бывший партнер не смирился с отказом и пытался вернуть женщину уговорами и подарками, но безуспешно.

В полиции предположили, что обида могла стать поводом для мести. Проверка показала его причастность к обоим случаям, сотрудники задержали его.

Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.