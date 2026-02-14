Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав инвалида в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Рязани. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Как сообщается в сети, мужчина проживает в многоквартирном доме 1959 года на улице Телевизионной, входная группа которого не оборудована пандусом. Из-за этого инвалид не может свободно покинуть своё жильё.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Руководитель регионального СК Олег Васильев должен доложить о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения взят центральным аппаратом ведомства.