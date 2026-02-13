Рязань
Politico: США не предоставит Украине гарантии безопасности без заключения мира с Россией

Согласно изданию Politico, США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока Киев не достигнет договорённостей о мирном соглашении с Москвой.

Утверждается, что президент Дональд Трамп использует эту позицию как рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского, стремясь закрепить важные моменты перед подписанием соглашения.

На переговорах ключевым «камнем преткновения» остается территориальный вопрос. Обе стороны конфликта продолжают настаивать на своих позициях, однако в материале отмечается, что существует ощущение, что «возможность двигаться дальше есть».

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official.