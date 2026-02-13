Песков сообщил о новом раунде переговоров России, США и Украины

Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. Точные даты и место проведения встречи Кремль объявит позже.

По словам Пескова, вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США сейчас обсуждают в рамках рабочей группы по экономическим вопросам.

Он также прокомментировал тему Совета мира по Газе. Представитель Кремля заявил, что позиция России по этому вопросу пока не определена, ее продолжает прорабатывать МИД.