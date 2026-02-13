На Украине планируют ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

Соответствующий законопроект разрабатывает Минобороны Украины. Отмечается, что документ представят комитету в ближайшее время. По словам депутата, цель инициативы — сделать жизнь уклонистов не легче, чем у тех, кто не платит алименты. «Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к уклоняющимся от призыва на военную службу», — отметил он. Вениславский уточнил, что благодаря новому закону может уменьшиться количество конфликтов граждан с территориальными центрами комплектования (ТЦК).

