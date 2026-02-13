Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
51 минуту назад
76
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
858
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 335
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 936
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
На Украине планируют ужесточить наказание за уклонение от мобилизации
Депутат комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине планируют ужесточить наказание за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает RT со ссылкой на «СТРАНА.ua».

Соответствующий законопроект разрабатывает Минобороны Украины. Отмечается, что документ представят комитету в ближайшее время.

По словам депутата, цель инициативы — сделать жизнь уклонистов не легче, чем у тех, кто не платит алименты.

«Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к уклоняющимся от призыва на военную службу», — отметил он.

Вениславский уточнил, что благодаря новому закону может уменьшиться количество конфликтов граждан с территориальными центрами комплектования (ТЦК).