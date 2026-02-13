Рязань

Bloomberg: Кремль предложил Трампу вернуть Россию в долларовую систему
Также в документе якобы говорится о долгосрочных авиационных контрактах на модернизацию российского авиапарка и потенциальном участии американских компаний в производстве. Предлагаются совместные проекты по добыче нефти и СПГ, включая шельфовые и трудноизвлекаемые месторождения, с возможностью компенсации прошлых убытков американским инвесторам. Отдельно упоминаются льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский потребительский рынок.

Также в числе пунктов — сотрудничество в атомной энергетике, включая направления, связанные с искусственным интеллектом, совместная добыча критически важного сырья (литий, медь, никель, платина), а также координация усилий по продвижению ископаемого топлива как альтернативы низкоуглеродным технологиям, которые активно продвигают Китай и страны ЕС.

В документе утверждается, что возвращение к долларовой системе позволит России расширить валютный рынок и снизить волатильность платёжного баланса. Для США, как говорится в меморандуме, это укрепит позиции доллара как мировой резервной валюты и потенциально сократит глобальные торговые дисбалансы за счёт выравнивания цен на энергоносители.