Январский рекорд: выдачи ипотеки в ЦФО подскочили почти вдвое

Вопреки традиционному январскому затишью, рынок ипотеки в Центральной России продемонстрировал аномальный рост. Как сообщили в ВТБ, объём выданных жилищных кредитов в ЦФО (с учётом Москвы и области) достиг 12,3 млрд рублей по итогам первого месяца 2026 года. Это практически вдвое превышает показатель января 2025-го.

Цифры по округу оказались частью общероссийского бума. Согласно аналитике ВТБ, суммарно за январь россияне оформили ипотеку почти на 430 млрд рублей. Это лучший результат для первого месяца года за всю историю наблюдений: более чем в три раза выше прошлогоднего уровня и в полтора — позапрошлогоднего.

Главным драйвером повышенного спроса называют госпрограммы. Ажиотаж подогрело обновление условий «семейной» ипотеки с 1 февраля. Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, так прокомментировал ситуацию: «Традиционный сценарий „декабрьский ажиотаж — январское затишье“ в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали её в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту».

Эксперты отмечают, что смещение спроса с конца года на январь может повлиять на статистику последующих месяцев, однако в среднесрочной перспективе рынок ипотеки сохраняет потенциал для дальнейшего роста.

Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной» ипотеки изменения, среди них — обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга — иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.