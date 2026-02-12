В США заявили о планах на снятие санкций с российской нефти

Он отметил, что США планируют снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине. По его словам, разрешение конфликта между Россией и Украиной, стабилизация ситуации в Венесуэле и нормализация положения вокруг Ирана помогут снизить цены на энергоресурсы. «Благодаря мирным соглашениям, я думаю, мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также по России и Украине будут решены, это приведет к тому, что огромное количество нефти будет выведено из-под санкций Министерства финансов и сможет поступить на рынок», — заявил политик.

