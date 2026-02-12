Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
528
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
848
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 623
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 436
В США заявили о планах на снятие санкций с российской нефти
В США заявили о планах на снятие санкций с российской нефти. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что США планируют снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине.

По его словам, разрешение конфликта между Россией и Украиной, стабилизация ситуации в Венесуэле и нормализация положения вокруг Ирана помогут снизить цены на энергоресурсы.

«Благодаря мирным соглашениям, я думаю, мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если вопросы по Венесуэле, Ирану, а также по России и Украине будут решены, это приведет к тому, что огромное количество нефти будет выведено из-под санкций Министерства финансов и сможет поступить на рынок», — заявил политик.