В Сердобске мэр покинула пост из-за скандала с выдачей жилищных сертификатов

В Сердобске Пензенской области произошел скандал после публикации мэра города Марины Ермаковой о вручении жилищных сертификатов молодым семьям, среди которых оказались иностранные граждане. Об этом сообщает «Readovka».
Фото с церемонии, на котором изображены женщины в хиджабах и дети с документами на жилье, вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Жители начали активно обсуждать основания для выдачи сертификатов и требовать проверки процедуры, заполнив комментарии под постом мэра гневными сообщениями.
Внимание к ситуации обратили и федеральные структуры, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности выдачи субсидий.
Позже мэр Ермакова объявила об уходе с должности.
«Оснований полагать, что эта публикация вызовет столь агрессивную реакцию, у меня не было», — заявила экс-глава администрации.
Она подчеркнула, что решение о своей отставке далось ей нелегко, но в текущих условиях продолжать работу стало невозможно.