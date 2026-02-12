В Сердобске мэр покинула пост из-за скандала с выдачей жилищных сертификатов

В Сердобске Пензенской области произошел скандал после публикации мэра города Марины Ермаковой о вручении жилищных сертификатов молодым семьям, среди которых оказались иностранные граждане. Об этом сообщает «Readovka». Фото с церемонии, на котором изображены женщины в хиджабах и дети с документами на жилье, вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Жители начали активно обсуждать основания для выдачи сертификатов и требовать проверки процедуры. Внимание к ситуации обратили и федеральные структуры, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности выдачи субсидий. Позже мэр Ермакова объявила об уходе с должности.

В Сердобске Пензенской области произошел скандал после публикации мэра города Марины Ермаковой о вручении жилищных сертификатов молодым семьям, среди которых оказались иностранные граждане. Об этом сообщает «Readovka».

Фото с церемонии, на котором изображены женщины в хиджабах и дети с документами на жилье, вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Жители начали активно обсуждать основания для выдачи сертификатов и требовать проверки процедуры, заполнив комментарии под постом мэра гневными сообщениями.

Внимание к ситуации обратили и федеральные структуры, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности выдачи субсидий.

Позже мэр Ермакова объявила об уходе с должности.

«Оснований полагать, что эта публикация вызовет столь агрессивную реакцию, у меня не было», — заявила экс-глава администрации.

Она подчеркнула, что решение о своей отставке далось ей нелегко, но в текущих условиях продолжать работу стало невозможно.