В Сасове полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить лопатой родственников

Полицейские пресекли семейный конфликт в Сасове, который мог закончиться тяжкими последствиями. Нетрезвый мужчина угрожал родственникам супруги лопатой. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области. В межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» обратилась 22-летняя местная жительница. Она заявила, что ее пьяный супруг угрожает расправой пришедшим в гости родственникам.

Полицейские пресекли семейный конфликт в Сасове, который мог закончиться тяжкими последствиями. Нетрезвый мужчина угрожал родственникам супруги лопатой. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» обратилась 22-летняя местная жительница. Она заявила, что ее пьяный супруг угрожает расправой пришедшим в гости родственникам.

На место выехали полицейские. Они остановили 23-летнего мужчину, изъяли лопату и доставили его в отдел.

По предварительным данным, к женщине регулярно приходили родственники, супружеская пара 39 лет. Муж был против их визитов. В день происшествия он вернулся домой в нетрезвом виде, увидел гостей и стал выгонять их из дома. В ходе ссоры мужчина схватил лопату и пригрозил убийством. Гости выбежали на улицу, после чего хозяйка вызвала полицию.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.