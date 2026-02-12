В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки

Вечером в четверг, 12 февраля, в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Дзержинского, Каширина, Соборная, Ленина, Циолковского, Горького, Есенина, Грибоедова, Зубковой, Горького, Спортивной, Семашко и т. д. А также на Первомайском проспекте, Московском, Солотчинском, Муромском, Касимовском шоссе, Окружной дороге и т. д.