Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 18:25
Нал. EUR 91.47 / 92.47 12/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
531
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
857
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 626
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 439
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки
Вечером в четверг, 12 февраля, в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Дзержинского, Каширина, Соборная, Ленина, Циолковского, Горького, Есенина, Грибоедова, Зубковой, Горького, Спортивной, Семашко и т. д. А также на Первомайском проспекте, Московском, Солотчинском, Муромском, Касимовском шоссе, Окружной дороге и т. д.

Вечером в четверг, 12 февраля, в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Дзержинского, Каширина, Соборная, Ленина, Циолковского, Горького, Есенина, Грибоедова, Зубковой, Горького, Спортивной, Семашко и т. д.

А также на Первомайском проспекте, Московском, Солотчинском, Муромском, Касимовском шоссе, Окружной дороге и т. д.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в Рязани зафиксировано пять ДТП.

Фото: Яндекс. Карты.