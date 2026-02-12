В Рязани депортировали шесть иностранцев за нарушение закона

В Рязанской области полицейские выдворили шесть иностранных граждан из стран Средней Азии. Это решение было принято в соответствии с законами, направленными на поддержание правопорядка. Во время оформления документов и покупки билетов мигранты находились в Центре временного содержания. Три из них были осуждены за преступления, такие как сбыт наркотиков, кража и хулиганство. После окончания сроков наказания их отправили в аэропорт «Домодедово» для вылета на родину. Три других иностранца, которые находились в России незаконно, получили штрафы и также были выдворены. Они прибыли в аэропорт под присмотром судебных приставов. Все мигранты купили билеты на самолет за свой счет.

