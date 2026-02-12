В Рязани пройдет матч чемпионата России по хоккею

В четверг, 12 февраля, рязанские хоккеисты сыграют с командой «Кристалл» из Саратова, матч состоится в 19:00. Отмечается, что во время матча для зрителей состоится розыгрыш призов от клуба и партнеров. На следующей неделе рязанские спортсмены проведут 4 игры во Дворце спорта Олимпийский: 16 февраля в 19:00: Рязань-ВДВ — Ижсталь (г. Ижевск) 18 февраля в 19:00: Рязань-ВДВ — Торос (г. Нефтекамск) 20 февраля в 19:00: Рязань-ВДВ — Молот (г. Пермь) 22 февраля в 17:00: Рязань-ВДВ — Олимпия (г. Кирово-Чепецк) Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке.

