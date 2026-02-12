В Рязани начали поиски 11- и 18-летних жительниц Санкт-Петербурга

Пропали 11-летняя и 18-летняя Ирина и Марина Жвалевы, жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», они могут находиться в Рязани и Рязанской области. Их местонахождение неизвестно с 9 февраля 2026 года. Среди отличительных примет Ирины: рост 148 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зеленые ботинки с желтыми шнурками и белую шапку. Отличительные приметы Марины: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок.

Пропали 11-летняя и 18-летняя Ирина и Марина Жвалевы, жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», они могут находиться в Рязани и Рязанской области.

Их местонахождение неизвестно с 9 февраля 2026 года.

Среди отличительных примет Ирины: рост 148 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зеленые ботинки с желтыми шнурками и белую шапку.

Отличительные приметы Марины: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок.

Если есть какая-то информация, отряд просит связаться с инфоргом Еленой (Мотей) — +7 (903) 093-99-26 , Мариной (Рябинкой) — +7 (965) 017-26-88 или Екатериной (Гибискусом) — +7 (968) 680-69-60 .

Фото: Лиза Алерт.