Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 17:50
Нал. EUR 91.59 / 92.47 12/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
528
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
848
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 623
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 436
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани начали поиски 11- и 18-летних жительниц Санкт-Петербурга
Пропали 11-летняя и 18-летняя Ирина и Марина Жвалевы, жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», они могут находиться в Рязани и Рязанской области. Их местонахождение неизвестно с 9 февраля 2026 года. Среди отличительных примет Ирины: рост 148 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зеленые ботинки с желтыми шнурками и белую шапку. Отличительные приметы Марины: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок.

Пропали 11-летняя и 18-летняя Ирина и Марина Жвалевы, жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», они могут находиться в Рязани и Рязанской области.

Их местонахождение неизвестно с 9 февраля 2026 года.

Среди отличительных примет Ирины: рост 148 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зеленые ботинки с желтыми шнурками и белую шапку.

Отличительные приметы Марины: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Была одета в светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок.

Если есть какая-то информация, отряд просит связаться с инфоргом Еленой (Мотей) — +7 (903) 093-99-26, Мариной (Рябинкой) — +7 (965) 017-26-88 или Екатериной (Гибискусом) — +7 (968) 680-69-60.

Фото: Лиза Алерт.