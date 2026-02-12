В России фрукты и овощи за неделю подорожали на 1,7%

В России с 3 по 9 февраля фрукты и овощи подорожали на 1,7%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Огурцы подорожали на 5,2%, морковь — на 1,7%, картофель — на 1,4%, помидоры — на 1,3%, капуста — на 1,1%, свекла — на 0,9%, яблоки — на 0,5%, бананы — на 0,3%. Цены на лук практически не изменились.

Так, с начала 2026 года рост цен на помидоры составил 22,3%, картофель — 13,3%, морковь — 12,1%, капусту — 10,5%, свеклу — 9,2%, лук — 5,9%, яблоки — 6,2%, бананы — 3,9%.

При этом неделей ранее овощи и фрукты подорожали на 2,1%.