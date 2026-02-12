В Кремле озвучили позицию Путина по вопросу встречи с Зеленским

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, позиция Путина, что встреча с Зеленским может пройти только в Москве, остается в силе. Заявление главы киевского режима, что он не поедет для этого в столицу РФ, не ново, добавил представитель Кремля.

